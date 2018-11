Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt,iar alți 14 au fost raniți, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters.

- Armata turca a anuntat ca a desfasurat miercuri lovituri aeriene in nordul Irakului, omorand 23 de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK, interzis), relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Loviturile aeriene au vizat mai multe zone din regiunea din nordul Irakului,…

- Ministerul nu le-a furnizat identitatea, subliniind numai ca acesti trei palestinieni, ale caror trupuri au fost transportate la un spital din Gaza, "par a fi minori".Armata israeliana a afirmat ca a efectuat un raid aerian impotriva a trei palestinieni care s-au apropiat de gardul de securitate…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise intr-un atac terorist comis sambata in timpul unei defilari militare, in orasul iranian Ahvaz, din sud-vestul tarii. Sangerosul atac a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale a fortelor armate. „‘Focul au fost deschis de cativa barbati inarmati din spatele…

- Mai multi indivizi inarmati au atacat luni sediul din Tripoli al companiei petroliere de stat din Libia, Companiei Nationale a Petrolului (NOC), ucigand cel putin doi angajati, iar alti zece au fost raniti, potrivit oficialilor libieni, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Cel putin patru membri ai fortelor de securitate si trei militanti islamisti au fost ucisi in cadrul unei operatiuni din orasul Salt din centrul Iordaniei, au declarat reprezentanti guvernamentali, relateaza Reuters.