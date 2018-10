Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt alpiniști, membri ai unei expediții in Coreea de Sud, au murit pe masivul Gurja, in Nepal, in timpul unei furtuni de zapada care a devastat tabara, au anunțat oficialii nepalezi, relateaza AFP.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte doua au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA, relateaza CNN .

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, in accidente provocate de caderile abundente de precipitatii aduse de muson, conform unui anunt dat publicitatii luni de autoritatile locale, transmite DPA. Unsprezece…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit si zeci de mii au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in regiunea Mekong din Myanmar din cauza inundatiilor, in timp ce ploile continua sa se abata asupra tarii, a declarat duminica un oficial guvernamental citat de agentia vietnameza de presa VNA. Mai mult de…

- Cel putin 27 de persoane sunt date disparute si sunt presupuse decedate in urma unei alunecari de teren produsa la o mina de jad din statul Kachin situat in nordul Myanmar, informeaza miercuri DPA.

- Un atentat sinucigas l-a vizat pe generalul Abdul Rashid Dostum, un sef de razboi si vicepresedinte intors din exil, in care au fost ucise cel putin 23 de persoane, iar alte 107 au fost ranite, a anuntat luni Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, preluata de news.ro.”Acest bilant ar…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.