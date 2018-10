Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt alpinisti si-au pierdut viata pe masivul Gurja din Nepal, in timpul unei violente furtuni de zapada care le-a lovit tabara, au declarat sambata oficiali nepalezi, citati de AFP și Agerpres.

- Cel putin opt alpinisti din cadrul unei expeditii sud-coreene au murit pe varful Gurja, in Nepal, in urma unei puternice furtuni de zapada care le-a devastat tabara, au anuntat, sambata, responsabili nepalezi, citati de AFP.

- Cel puțin opt alpiniști, membri ai unei expediții in Coreea de Sud, au murit pe masivul Gurja, in Nepal, in timpul unei furtuni de zapada care a devastat tabara, au anunțat oficialii nepalezi, relateaza AFP.

- Cel putin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren si a inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din America Centrala, au informat duminica autoritatile din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat luni atacul comis in timpul unei parade militare din orașul iranian Ahvaz, in urma caruia cel puțin 25 de persoane au murit, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.Consiliul a emis un comunicat prin care susține…

- Vestul Japoniei este devastat dupa ce regiunea a fost lovita de cel mai puternic taifun din ultimul sfert de secol. Cel puțin 10 oameni au murit. Forța taifunului i-a luat prin suprindere pe mulți japonezi și a generat scene de-a dreptul apocaliptice.

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Raza Hmdani, un ofiter de politie din districtul in care s-au petrecut violentele a dat vina pe sustinatorii partidului PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf). Acestia s-au lansat intr-un schimb de focuri cu sustinatorii partidului rival, secular, Awami National Party (ANP) din Swabi. PTI se asteapta…