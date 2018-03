Cel puţin patru persoane, printre care trei copii, au murit într-un incendiu la un centru comercial Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri, iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se arunca de la geam pentru a scapa de flacari. Trei copii si o femeie au decedat. Un reprezentant al Comitetului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, pentru recuperarea a 37 de persoane, intre care 31 de copii, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat din cauza zapezii pe un drum judetean din Mures, la Reghin. Pasagerii au fost preluati si cazati la o scoala.

- Rusia si Republica Moldova nu utilizeaza pe deplin potentialul relatiilor bilaterale, care au nevoie de un impuls, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, ca urmare a vizitei la Chisinau a viceministrului rus de Externe, Grigori Karasin, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Ștefan Barabaș a murit din pricina unei raceli, o infecție virala care i-a afectat foarte tare plamanii și inima, informeaza stirilekanald.ro. Simptomele lui Ștefan Barabaș se intalnesc la numeroase persoane, insa virusul pe care l-a contractat acesta se pare ca a fost foarte puternic. Experții au prelevat…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul

- INCREDIBIL: Un avion a pierdut 3 tone de aur pe drum. VEZI unde este aurul pierdut. FOTO Presa din Rusia relateaza joi ca trapa unui avion de marfa, care transporta metale prețioase, s-a deschis accidental la decolare, impraștiind cel puțin 3 tone de aur pe pista. Incidentul a avut loc pe aeroportul…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. Polițiștii din cadrul Poliției…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati – Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian. ‘Trenul…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- CHIȘINAU, 25 feb — Sputnik. Subunitațile corpului pușcașilor marini ai SUA se pregatesc de un ipotetic conflict militar cu Rusia și Coreea de Nord în condiții extreme, anunța portalul Defense News. În ultimul an, aproximativ 600 de militari United States Marine Corps…

- Ai chef de o baie? Programul si tarifele Bazinului Olimpic Grigorescu Bazinul Olimpic Grigorescu funcționeaza pe toata durata anului, de luni pana vineri de la 6.00 la 22.00 și sambata– duminica de la 8.00 la 18.00. Bazinul este de dimensiuni olimpice (50 m x 25 m), adâncime de maxim 1,50…

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Un sportiv rus care participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang este implicat intr-un caz de posibil dopaj cu meldonium, produs aflat pe lista de substante interzise, scrie AFP, care citeaza surse din proximitatea cazului. Numele sportivului nu a fost dezvaluit, dar potrivit…

- Printre participanții la Jocurile Olimpice de Iarna din Pyeongchang exista și o „țara” ciudata. Se numește OAR (Olympic Athlete from Russia ). In 2014, guvernul rus si Vladimir Putin personal au perceput Jocurile Olimpice de la Soci ca pe o modalitate de a arata ca Rusia a devenit o mare putere mondiala.…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Operațiunea de cautare și recuperare de la locul in care s-a prabușit, duminica, avionul An-148 a continuat peste noapte, cu sute de salvatori și personal de urgența, care au strabatut o zona destul de vasta pentru a gasi noi resturi ale aeronavei. Imagini aeriene lansate de Ministerul pentru Situații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Imprejurimile orașului Obninsk devin centru de atracție pentru familiile care au fugit din Germania de justiția juvenila. Am scris despre familia Minich, care a fugit din Germania in Rusia pentru a-și proteja copiii. Pe unul dintre ei totuși nu au reușit sa-l ia cu sine. Ei nu au inca nicio legatura…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Peste 30 de sportivi rusi au renuntat sa mai ia startul la o competitie de atletism din Irkutk (Siberia), sustinand ca sunt bolnavi, dupa ce au vazut ca la sala au sosit controlori ai Agentiei Ruse Antidoping (Rusada), informeaza AFP.La competitia din weekend, 36 de atleti s-au retras dupa…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Fortele aeriene americane au semnat un contract cu Raytheon Missile Co. pentru producerea de rachete AMRAAM. Potrivit Pentagonului, in Arizona se va desfasura productia acestor rachete avansate, cu raza medie de actiune aer-aer. Livrarile de arme vor fi efectuate in zece tari ale lumii, in special in…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Șapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident de circulatie extrem de grav, care a avut loc in Timișoara, pe strada Polona. Accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Utvin spre Timișoara, și care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe…

- ''Organizatorul si executant direct al actiunii de detonare a unui dispozitiv artizanal pe 27 decembrie intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost arestat in cursul unei operatiuni speciale a FSB pe 30 decembrie'' (sambata), a indicat FSB intr-un comunicat.''Suspectul este pe cale…

- Vicepremierul rus Vitali Mutko a anuntat, miercuri, ca se retrage de la conducerea Comitetului de Organizare al Cupei Mondiale din 2018, la doua zile dupa ce a renuntat temporar la postul de presedinte al Federatiei de Fotbal din Rusia, relateaza L’Equipe. Alexei Sorokin, director general al Comitetului…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24.

- Ziua de Craciun a venit cu un necaz pentru doi barbați, implicați intr-un accident de circulație in zona Hotelului Dracula. Doi copii aflați in una din cele doua mașini au fost și ei raniți.

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA. Taifunul Tembin, al…