Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 70 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Echipele de cautare au recuperat ramasitele a cel putin 42 de persoane ucise in incendiul devastator care a distrus in mare parte orasul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetatie din istoria statului, au declarat luni autoritatile, relateaza Reuters.

- Cel putin 47 de persoane au murit intr-un accident rutier produs miercuri in apropierea orasului Rusape din Zimbabwe, dupa ce doua autobuze s-au ciocnit frontal, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit luni in Italia, dupa ce vantul puternic a daramat mai multi copaci, iar furtuna cauzat cresterea nivelului raurilor, au informat serviciile de salvare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, citate de Reuters, potrivit Agerpres."„Explozia a avut loc in aceasta dimineața, in sala de mese.…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 30 au fost ranite miercuri dupa ce un tren cu pasageri a deraiat in statul Uttar Pradesh, din India, conform presei locale, scrie Reuters. Accidentul a avut loc in orasul Harchandpur, situat la 77 km distanta de capitala statului, Lucknow, conform…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte peste 30 au fost ranite, intr-un atac sinucigas la un miting electoral din provincia afgana Nangarhar, au anuntat autoritatile. ISIS a revendicat atacul, scrie Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters.