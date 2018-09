Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit intr-o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, relateaza AFP. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Cel putin trei persoane au murit, sambata, in urma unui atac sinucigas comis in apropierea biroului unei comisii electorale din orasul Jalalabad, aflat in estul Afganistanului, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul tarii, incident catalogat de autoritati drept un atac terorist comis de militanti afliliati gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.

- Cel puțin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul țarii, incident catalogat de autoritați drept un atac terorist comis de militanți afliliați gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters, potrivit…

- Cel putin 27 de persoane sunt date disparute si sunt presupuse decedate in urma unei alunecari de teren produsa la o mina de jad din statul Kachin situat in nordul Myanmar, informeaza miercuri DPA. Alunecarea de teren, declansata de ploile torentiale, a avut loc marti dimineata in apropierea…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren inregistrate in Filipine, dupa o saptamana de ploi torentiale aduse de trei cicloane tropicale, au informat duminica oficialii locali, citati de DPA. De asemenea, peste 12.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.