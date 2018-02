Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer intr-o piata de peste din Konduga, in nord-estul Nigeriei, ucigand cel putin 19 persoane, intr-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sambata militiile locale care lupta impotriva gruparii islamiste, informeaza AFP.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr un grup de pietoni aflati pe trotuar in aceasta dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care trei foarte grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP si Agerpres.ro. Incidentul…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- O bomba ascunsa intr-o ambulanța a ucis, astazi, cel puțin 17 persoane și a ranit aproximativ 110 la un punct de control al poliției din capitala afgana Kabul, intr-o zona din apropierea ambasadelor straine și a cladirilor guvernamentale, au afirmat ...

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Cel putin 41 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-un incendiu care izbucnit la un spital din orasul Miryang din Coreea de Sud, potrivit agentiei de presa Yonhap, scrie news.ro.Incendiul ar fi izbucnit in camera de urgente a spitalului Sejong, specializat in cardiologie,…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 10 au fost ranite, joi, dupa ce un tren a deraiat în Italia, în apropierea orasului Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora României). Mai multe ambulanțe și echipaje de descarcerare au ajuns la fața locului.…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Cel putin 15 persoane au fost ranite luni in metropola australiana Sydney, dupa ce un tren s-a izbit cu putere de tampoanele de franare amplasate la capatul liniei de cale ferata din gara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri seara intr-un depozit al unui supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, insa autoritatile ruse nu catalogheaza incidentul drept act terorist.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism, luni dupa-amaiza, in județul Bacau. Cel puțin șase persoane au fost ranite, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La o prima evaluare facuta de catre echipajele medicale ajunse la locul accidentului petrecute in dreptul localitații Barsanești,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP.

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Kievul a devenit teatrul unor violente intre sustinatori ai fostului presedinte georgian si guvernator al regiunii Odessa Mihail Saakasvili si fortele de ordine. Cel putin 13 persoane au fost ranite astazi in ultima incercare a autoritatilor de a-l aresta pe noul opozant al actualei puteri din Ucraina.

- Mai multe persoane au fost ranite in urma deraierii unui vagon intre orasele Malaga si Sevilla, in sudul Spaniei, au anuntat miercuri oficiali feroviari, relateaza The Associated Press.Primele elemente ale anchetei arata ca vagonul a deraiat in urma unor ploi importante in regiune peste noapte,…