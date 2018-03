Stiri pe aceeasi tema

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 22 au fost ranite dupa ce un bloc de apartamente s-a prabusit in orasul Poznan din vestul Poloniei, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca echipele de salvare continua sa caute printre daramaturi, informeaza The Washington Post.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii."Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Aglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.

- Cel putin 21 de persoane au decedat, iar alte 72 au fost ranite, in urma unor incidente tragice care au avut loc in cursul carnavalului din orasul bolivian Oruro, un festival folcloric ce a fost inclus de UNESCO in patrimoniul cultural imaterial al umanitatii, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit. Alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, declara mediafax.ro.

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- Brazilia a retrait luni un capitol negru al închisorilor sale dupa ce cel putin 9 persoane au murit si alte 14 au fost ranite într-o confruntare într-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la împlinirea unui an de la masacrul de la un centru de detentie din orasul…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP.

- Zeci de familii au fost indoliate in apropiere de Craciun, in urma unui accident teribil. Un autocar plin cu pelerini a cazut de pe un pod din orasul indian Rajasthan, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar…

- ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' incepand de vinerea trecuta, a declarat pentru AFP Soumaya Beltifa, referindu-se la luptele dintre rebelii houthi și foștii lor aliați și adversari, partizanii ex-președintelui Ali Abdallah Saleh, care a fost ucis luni. Primele incidente au izbucnit…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

