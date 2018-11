Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru militari au murit, iar alți aproximativ 20 au fost raniți, in urma unei explozii "accidentale", care a avut loc vineri intr-un depozit de armament din provincia Hakkari, a declarat sambata președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

- Cel puțin 25 de soldați turci au fost raniți vineri in provincia Hakkari, in urma unui accident produs „in timp ce lansau muniție grea”, au transmis reprezentanții Ministerului Apararii din Turcia, citați de Reuters, informeaza Mediafax.Soldații au fost transportați la spital pentru a primi…

- Militari ruși ramași captivi intr-un compartiment inundat, explozii, teama, familii indurerate ce implora autoritațile sa trimita ajutoare și momentul in care a ieșit la iveala minciunile celor de la Moscova, despre acest incident. Se intampla in umra cu 18 ani, atunci cand a avut loc tragedia submarinului…

- Cel putin 15 migranti, printre care si copii, au murit dupa ce camionul in care se aflau s-a rasturnat, duminica, in vestul Turciei, in provincia Izmir, a anuntat agentia Anadolu. Camionul s-a prabusit de pe o autostrada &ici...

- Potrivit imaginilor prezentate de Anadolu, camionul s-a prabusit de pe o autostrada intr-un canal de irigatie, dupa ce a trecut de trecut prin parapet, scrie news.ro. Potrivit agentiei private Demiroren, numarul mortilor se ridica la 18, fiind inregistrati si multi raniti. Citeste si Turcia…

- Cel putin 39 de persoane, printre care si 12 copii, au murit dupa ce un depozit de armament din orasul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relateaza BBC. Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt...