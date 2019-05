Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au fost impușcate in cursul unui incident armat care a avut loc marți dupa-amiaza la o școala din statul american Colorado, a anunțat Biroul șerifului comitatului Douglas, care a descris situația drept "instabila", informeaza site-ul postului Fox News, potrivit mediafax.Citește…

- O persoana a deschis focul la o școala din Highlands Ranch, Colorado! Cel puțin doua persoane au fost impușcate, iar atacatorul este inca in libertate, relateaza Denver Post. Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, in timp ce cladirea a fost evacuata. In acest moment, nu este clar motivul…

- Bataie ca intr-un ring de lupte intre doi elevi de clasa a VII-a, de la școala din satul Argel, comuna Moldovița, scenele revoltatoare petrecandu-se sub ochii colegilor care au filmat distrati intreaga scena.Incidentul ar fi avut loc intr-o sala de clasa, in urma cu doua saptamani, intr-o pauza ...

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- O furtuna insotita de descarcari electrice s-a abatut asupra orasului Kikwit (sud-vest) vineri seara, a indicat primarul acestuia, Leonard Mutandu pentru DPA. Furtuna nu a adus ploaie, insa fulgerele au lovit o scoala locala.Sapte elevi si un profesor si-au pierdut viata, precum si alte…

- UPDATE, ora 14:18 Autoritatile olandeze banuiesc ca cel putin o persoana a fost ucisa in timpul unui incident armat produs luni intr-un tramvai in orasul Utrecht, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei olandeze, citata de Reuters. Separat, postul de televiziune public olandez NOS a informat ca…

- O cladire de trei etaje in incinta careia se afla o scoala s-a prabusit miercuri in Ita Faji, Lagos, Nigeria. In momentul incidentului, s-ar fi aflat in incinta mai mult de 100 de elevi, noteaza BBC. Echipele de salvare au scos mai mulți copii raniți din moloz. Operațiunile de salvare continua, iar…

- Cel puțin cinci elevi și un adult au fost uciși, miercuri, la o școala Professor Raul Brasil din Sao Paulo. Doi atacatori adolescenți au fost vazuți intrand in școala și tragand cu armele. Revenim cu detalii. Foto: Captura YouTube Trei frați pompieri și gradina lor zoologica! Au transformat curtea…