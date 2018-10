Cel puţin opt răniţi după ce taifunul Kong-rey a lovit sudul Japoniei Puternicul taifun Kong-rey a adus ploi torentiale si rafale periculoase de vant asupra sudului Japoniei vineri, informeaza DPA, precizand ca peste 150 de zboruri au fost anulate. Cel putin opt persoane au fost ranite pe insula sudica Okinawa din cauza rafalelor puternice de vant, a relatat postul public NHK Circa 30.000 de gospodarii din prefecturile din Okinawa si Kagoshima au fost afectate de pene de curent, potrivit companiilor locale de electricitate. Agentia Meteorologica Nipona a avertizat cu privire la producerea de alunecari de teren si de valuri de furtuna pe insulele Okinawa si Kyushu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

