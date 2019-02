Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 126 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunii care a lovit centrul arhipelagului Filipine dupa Craciun, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de autoritati, care precizeaza ca majoritatea deceselor au fost provocate de alunecarile de teren. Furtuna a afectat insulele din…

- Cel putin 30 de lucratori intr-o mina de aur din nordul Afganistanului au fost ucisi duminica din cauza unei alunecari de teren, a anuntat politia din provincia Badakhshan, potrivit agentiei Reuters preluata de Agerpres. Alte 20 de persoane au fost ranite in urma prabusirii minei, a precizat…

- Cel putin 21 persoane si-au pierdut viata in urma exploziei produse luni, din cauza unei scurgeri de gaze, si care a dus la prabusirea partiala a unui imobil de apartamente la Magnitogorsk, oras industrial din...

- Cel putin 15 persoane au murit si peste 20 sunt disparute, in urma unor alunecari de teren in regiunea Sukabumi din vestul Insulei Java din Indonezia, au anuntat autoritatile locale, adaugand ca operatiunea de salvare este inca in desfasurare, relateaza Reuters.

- Operatiunile de cautare si salvare a victimelor alunecarilor de teren au fost reluate miercuri in provincia indoneziana Java de Vest, dupa ce au fost intrerupte marti din cauza ploilor torentiale care au continuat sa cada, iar echipele de salvare au recuperat corpurile a 15 victime, transmite DPA.…

- Cel puțin 40 de persoane, printre care mai mulți preoți musulmani, și-au pierdut viața, marți, in Kabul, dupa o explozie cauzata de un atac sinucigaș, scrie BBC News. Alte 60 de persoane au fost ranite de explozia care a avut loc intr-o cladire in care avea loc o intalnire a unor savanți religioși din…

- Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal Rio. Cel putin sapte persoane au fost salvate, potrivit site-ului de stiri Globo, care citeaza departamentul de pompieri. Autoritatile din domeniul managementului…

- Zece persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren produsa intr-un cartier sarac de la periferia Rio de Janeiro, in Brazilia, potrivit presei locale, relateaza duminica dpa. Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal…