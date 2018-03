Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- O grupare internationala de crima organizata condusa de un traficant de droguri din Dublin vrea sa anihileze o banda rivala din capitala irlandeza, cel putin 29 de barbati afland ca sunt pe lista mortii, potrivit Guardian. Cincisprezece oameni au murit deja, mult mai multi fiind raniti, iar zeci de…

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Trei kamikaze s-au aruncat în aer într-o piata de peste din Konduga, în nord-estul Nigeriei, ucigând cel putin 19 persoane, într-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sâmbata militiile locale care

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- O baza din capitala Siriei in care erau depozitate ajutoare umanitare rusesti a fost bombardata. Doi oameni au murit in urma atacului. Identitatea victimelor nu a fost stabilita, dar se cunoaste ca nu erau cetateni ai Rusiei.

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Patru oameni au murit dupa ce un individ a deschis focul asupra lor, duminica, intr-o spalatorie auto din statul american Pennsylvania, iar o alta persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, a anuntat Politia locala, relateaza The Associated Press.

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- 37 de oameni au murit intr-un incendiu de la un spital din Coreea de Sud. Peste 70 de oameni sunt raniți. Focul ar fi inceput in secția de urgența din spitalul Sejong, din sud-estul orașului Miryang.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Cel putin 11 oameni, cei mai multi, batrani si copii, au murit in sudul Nepalului, regiune lovita de un val de aer rece. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si mai mult in zilele urmatoare.

- Cel puțin 12 oameni au murit in urma protestelor violente care au cuprins Iranul de cateva zile. Televiziunea de stat nu a dat detalii legate de cauza morții. Un oficial a acuzat prezența unor agenți straini.

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Msocova, ucigand cel putin patru persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate de Reuters. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand pe treptele pasajului pietonal, zdrobind…

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Un incendiu puternic a cuprins o sala de fitness din orașul sud-coreean Jechean. Cel puțin 28 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei aflandu-se in sauna in momentul in care a izbucnit focul, scrie libertatea.ro.

- Accident tragic in județul Bihor. Doi oameni au murit, iar zece au fost raniți dupa ce trei automobile s-au ciocnit pe o autostrada, in apropierea unei localitați. La fața locului au venit mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare și de poliție.

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului uriaș care a avut loc vineri în insula Java din Indonezia. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade, potrivit Metro. Un purtator de cuvânt de la o agenție care se ocupa de dezastre naturale a spus…

- Sfarsitul anului este marcat de foarte multe atacuri si crime, in care multi oameni nevinovati isi gasesc sfarsitul. Acest lucru s-a intamplat si in Olanda, unde au avut loc doua atacuri, 2 oameni murind pe loc si alti trei fiind raniti.

- Doua accidente mortale s-au produs in localitatile Dumbraveni si Vadu Moldovei din judetul Suceava in dimineata zilei de duminica, 10 decembrie. In urma evenimentelor rutiere, si-au pierdut viata doua persoane, iar alte patru au fost ranite.

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

