Stiri pe aceeasi tema

- Primul naufragiu din 2018 pe Marea Mediterana. Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmit sambata dpa si...

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News.

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est).Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special…

- Peste 250 de migranti au fost salvati din Marea Mediterana, in noaptea de luni spre marti, a anuntat garda de coasta italiana, conform Reuters, informeaza news.ro.Migrantii, care se aflau pe mare intr-o ambarcatiune pneumatica mare si doua barci mici, au fost salvati de doua vase, unui apartinand…

- Cel puțin 250 de migranți au fost salvați din Marea Mediterana în timpul nopții de luni spre marți, au afirmat reprezentanții garzii de coasta italiana, conform Reuters. Aceștia se aflau pe mare într-o ambarcațiune pneumatica mare și în înca doua barci mici. Migranții…

- Peste 250 de migranti au fost salvati din Marea Mediterana, in noaptea de luni spre marti, a anuntat garda de coasta italiana, potrivit Reuters, citeaza News.ro. Migrantii, care se aflau pe mare intr-o ambarcatiune pneumatica mare si doua barci mici, ...

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Cel putin 37 de filipinezi au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un mall din orasul Davao, potrivit oficialilor locali citati de Reuters. Pompierii s-au luptat mai multe ore cu flacarile care au izbucnit la etajul trei al cladirii si s-au raspândit…

- Ambarcatiunile au fost interceptate in zona de coasta, in apropiere de orasele Qaraboulli si Zliten, aflate la est de capitala Tripoli. "Forte navale au salvat imigrantii, inclusiv femei si copii ... care sunt din diferite tari din zona subsahariana si araba. Sunt intre 250 si 270 de persoane",…

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Peste 30 de migranti si-au pierdut viata si 200 au fost salvati sambata, dupa naufragiul a doua ambarcatiuni in largul coastelor libiene, potrivit marinei subordonata guvernului de la Tripoli, citata de France Presse. Garzile de coasta libiene au desfasurat doua operatiuni de salvare in largul Garabulli…

- Peste 30 de migranți și-au pierdut viața și 200 au fost salvați sambata, dupa naufragiul a doua ambarcațiuni in largul coastelor libiene, potrivit marinei subordonata guvernului de la Tripoli, citata de France Presse. Garzile de coasta libiene au desfașurat doua operațiuni de salvare in largul…

- Libia reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care incearca sa ajunga in Europa. Contrabandistii ii imbarca de obicei in barci gonflabile subtiri care se scufunda adesea. Cei mai multi migranti sunt salvati de ambarcatiuni internationale si dusi in Italia, unde…

- Libia reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care incearca sa ajunga in Europa. Contrabandistii ii imbarca de obicei in barci gonflabile subtiri care se scufunda adesea. Cei mai multi migranti sunt salvati de ambarcatiuni internationale si dusi in Italia,…

- Cel puțin 54 de oameni au murit și alți 75 au fost raniți vineri in Egipt dupa ce presupuși militanți au detonat o bomba și au deschis focul la o moschee, in nordul Peninsulei Sinai, transmit Reuters și Xinhua citand presa de stat și martori oculari. Atacul s-a produs la moscheea Al Rawdah…

- Circa 1.100 de migranți plecați de pe coastele Libiei au fost salvați ieri in Marea Mediterana, printre care o femeie care a nascut intr-o barca pneumatica in mijlocul marii, au informat paza de coasta italiana și un ONG, relateaza AFP.

- Bilantul cutremurului cu magnitudinea 7,3 care s-a produs la granita dintre Iran si Irak arata ca cel putin 328 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 2.500 de oameni au fost raniti, in timp ce echipele de salvare cauta zeci de oameni sub daramaturi, relateaza Reuters.

- Cel putin 168 de persoane au murit si alte peste 1.650 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7,3 pe scara Richter, care a afectat o regiune de la frontiera Iranului cu Irakul, potrivit presei din cele doua tari, citata de agentia Reuters. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Gestionarea…

- Cele 11 țari ramase in Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) dupa retragerea Statelor Unite au ajuns joi la un acord de principiu privind implementarea in continuare a tratatului, potrivit negociatorului japonez, ministrul Toshimitsu Motegi, citat de Kyodo. Reuters precizeaza ca ministrul canadian al…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Un grup de parlamentari pro-independenta din Scotia a inaintat o motiune in care indeamna la recunoasterea internationala a votului din parlamentul catalan pentru independenta fata de Spania, punand presiune pe liderul Scotiei sa aprobe acest demers, informeaza joi agentia de presa Reuters, potrivit…

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Un atentat revendicat de grupul islamist shabab s-a soldat sambata cu cel puțin 17 morți la Mogadishu, relateaza Reuters. Doua vehicule-capcana au fost aruncate în aer succesiv, la scurt timp unul dupa celalalt. Primul a forțat în viteza intrarea și a explodat în…

- Cel puțin 47 de persoane și-au pierdut viața, iar alți 46 au fost raniți in explozia urmata de un incendiu care a avut loc astazi, la o fabrica de artificii din Indonezia, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Numarul persoanelor ce și-au pierdut viața in explozia urmata de un incendiu care a avut loc joi la o fabrica de artificii din Indonezia a crescut la 47, iar numarul celor raniți a ajuns la 46, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters.…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua. În imaginile difuzate de…

- Autoritațile americane au anulat viza șefului fondului Hermitage Capital, William Browder, dupa ce Rusia l-a introdus pe britanic in baza Interpol. Informația a fost confirmata de Browder insuși pe Twitter. „Nu doar ca Putin m-a inclus in lista Interpol, dar chiar și SUA mi-au retras viza in același…

- Un atentat sinucigas a avut loc vineri seara intr-o moschee siita din capitala afgana, Kabul, numarul celor ucisi in explozie fiind de cel putin 30, transmite Reuters, citand un responsabil din serviciile de securitate.Un atacator sinucigas a detonat bomba pe care o avea asupra sa, declansand…

- Aproximativ 25.000 de refugiati si migranti se afla in centre de detentie ori sunt prizonieri ai traficantilor la Sabratha, oras din vestul Libiei devenit placa turnanta a plecarii migrantilor spre Europa, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), transmite AFP. Potrivit…

- Aproximativ 25.000 de refugiați și migranți se afla in centre de detenție ori sunt prizonieri ai traficanților la Sabratha, oraș din vestul Libiei devenit placa turnanta a plecarii migranților spre Europa, a indicat marți Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), transmite AFP. …

- Austria ar putea avea cel mai tanar cancelar din istorie dupa ce partidul popular condus de Sebastian Kurz a caștigat alegerile. Urmeaza negocieri pentru formarea coaliției dupa ce niciunul dintre partide nu a reușit sa obțina peste 50% din voturi. Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria,…

- Cel putin patru persoane au murit, sambata, dupa ce un avion cargo s-a prabusit in Ocean in apropierea aeroportului din Abidjan, capitala Coastei de Fildes, informeaza Reuters, citand un...

- Cel puțin 37 de persoane au murit in Vietnam și 40 sunt date disparute in inundații și alunecari de teren provocate de ploile din nordul și centrul țarii, a anunțat joi guvernul, relateaza AFP și Reuters.

- Bilantul incendiilor violente, in nordul Californiei, pe care sute de pompieri nu reusesc sa-l controleze din cauza unor rafale de vant extrem de puternice, a crescut la cel putin 17 morti, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta 15 morti. ”Singura noutate fata de situatia de peste noapte…