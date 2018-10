Cel puţin opt alpinişti şi-au pierdut viaţa în Nepal Cel putin opt alpinisti si-au pierdut viata pe masivul Gurja din Nepal, in timpul unei violente furtuni de zapada care le-a lovit tabara, au declarat sambata oficiali nepalezi, citati de AFP.



"Corpurile a opt persoane - patru sud-coreeni si patru ghizi nepalezi - au fost localizate sambata printre resturile taberei de catre o echipa de salvare, insa vremea rece si instabila a incetinit cautarile", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Sailesh Thapa, adaugand ca o a noua persoana este data disparuta.



"Credem ca moartea lor a fost provocata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Replici puternice ale seismului cu magnitudinea de 7,5 s-au produs sambata dimineata in orasul de coasta, dupa valuri de pana la trei metri inaltime. "Numeroase cadavre au fost gasite de-a lungul tarmului din cauza tsunami-ului", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei indoneziene…

- Am luat toți miniștrii care s-au perindat la conducerea principalelor ministere din Guvern. Interne, Externe, Munca, Educație, Finanțe și Sanatate. Am eliminat interimarii care stateau sub 14 zile in funcție, am calculat și am tras cateva concluzii. Sunt simple și ne arata cata coerența livram in afara,…

- Cel putin 38 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de ministrul italian de Interne.

- Trei alpinisti care escaladau prinsi de aceeasi cordelina si-au pierdut viata joi dimineata in sectorul francez al Domes de Miage, la o altitudine de circa 3.600 de metri, in masivul Mont-Blanc, au precizat surse din cadrul echipei salvamont, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Nu erau insotiti…

- Cel putin 11 persoane au murit si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe lacul Table Rock din statul american Missouri. Tragedia a avut loc din cauza unei furtuni violente, relateaza Reuters, dpa si AFP.

- RAC Meriti sa fii fericita. Nu permite nimanui sa iti spuna contrariul. Ai o inima blanda si o bunatate care rar mai sunt intalnite in zilele noastre. Oricine ar fi norocos sa petreaca o seara cu tine, sa nu mai vorbim de o viata alaturi de tine. Trebuie sa fii constienta ca meriti…