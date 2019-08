Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si opt au fost ranite, miercuri noaptea, din cauza unui incendiu intr-un spital din suburbiile Parisului, au anuntat joi autoritatile franceze, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Focul a izbucnit miercuri noaptea la spitalul 'Henri Mondor' din Creteil (circa 12 kilometri…

- Tragedie pe malul Marii Negre. Opt oameni au murit, iar alti 10 au fost raniti intr-un incendiu izbucnit intr-un hotel din portul Odessa. Focul a izbucnit la scurt timp dupa miezul nopții de vineri spre sambata, cand cei mai multi turisti dormeau.

- Doi tineri au pierdut lupta cu viata dupa ce au suferit leziuni foarte grave in urma unor accidente rutiere petrecute in judetul Suceava. In ambele cazuri este vorba de baieti foarte tineri, unul in varsta de 18 ani, din Marginea, si unul de 22 de ani, din Ulma.Constantin Pricop, in varsta de 18 ...

- Cauza prabusirii cladirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscuta deocamdata. Cladirea prabusita in Mumbai avea o vechime de 100 de ani. Inundatiile recente ar fi putut contribui la acest incident. Se estimeaza ca astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane in fiecare…

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra, provocand moartea unei persoane, a declarat un purtator de cuvant al politiei, relateaza...

- Cel putin o persoana a murit si alte 24 au fost ranite dupa ce mai multe bombe au fost detonate in apropierea a doua autobuze care circulau in orasul Kirkuk din Irak, au anuntat autoritatile locale, scrie mediafax.roBombele au explodat in centrul orasului in jurul orei locale 19.

- Un elicopter s-a prabusit peste o cladire in urma cu putin timp: pilotul a murit Un elicopter s-a prabusit pe acoperisul unei cladiri din cartierul Manhattan din New York si a produs un incendiu, a informat guvernatorul statului, Andrew Cuomo. O persoana a murit, relateaza CNN si CNBC. Pilotul elicopterului…

- Cel putin 17 persoane au murit vineri în India dupa ce un centru comercial din orasul Surat, statul Gujarat, care gazduia un centru de meditatii pentru elevi a luat foc, informeaza Al Jazeera citata de Mediafax.Potrivit imaginilor difuzate de catre televiziunile locale, mai multe persoane…