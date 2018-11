Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe au fost ranite dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata in apropierea unui punct militar din provincia Raqqa din Siria, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Membrii rețelei teroriste Stat Islamic au atacat o tabara de refugiați din zona controlata de forțele armate americane și au luat peste 700 de persoane ostatice, a declarat pentru agenția rusa de presa Tass o sursa militara, informeaza Mediafax.Atacul a avut loc asupra unei tabere de refugiați…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 11 au fost ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit marți dupa-masa la o fabrica petrochimica din provincia Yanbu din Arabia Saudita, au transmis autoritațile locale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit marți dupa-masa și a fost…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marți in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel puțin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agenția de știri a organizației teroriste, Amaq, relateaza Reuters, potrivit…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…