- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat sambata crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, ca urmare a unei decizii in acest sens a ''Conciliului de Reunificare'', format din fete bisericesti ortodoxe ucrainene, reunit sambata la Kiev, transmit AFP, Reuters…

- Trei mineri au murit si alti zece au ramas blocati in subteran in nordul Sudanului, dupa ce mina de aur in care lucrau s-a surpat, a anuntat vineri Compania Sudaneza de Resurse Minerale (SMRC), care detine mina, relateaza Reuters.

- Bulgaria va merge mai departe cu implementarea planurilor de constructie a unui nou conector de gaze cu Turcia, prin care vor fi transportate catre Europa gaze rusesti livrate prin gazoductul TurkStream, ocolind Ucraina, informeaza vineri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Parlamentarii…

- Rusia a anuntat ca a trimis luni noua sa fregata cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Kalibr in Marea Mediterana, la cateva luni dupa ce Moscova si-a consolidat fortele navale in largul coastei siriene, informeaza Reuters preluata de Agerpres. "Fregata Flotei de la Marea Neagra…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Planurile presedintelui american Donald Trump ca SUA sa dezvolte noi rachete balistice dupa retragerea din tratatul privind fortele nucleare intermediare sunt 'extrem de periculoase', a apreciat miercuri Kremlinul, transmite Reuters. Vorbind despre intentia Washingtonului de a se retrage din…

- Rusia ar putea extinde utilizarea rublei in tranzactiile internationale, dar este putin probabil sa interzica dolarul SUA, a afirmat, la New Delhi, Andrei Kostin, directorul general al bancii rusesti de stat VTB, transmite Reuters. "O utilizare mai extinsa a rublei ar majora afacerile bancilor…