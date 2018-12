Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului de Administratie al grupului auto japonez Nissan se va reuni luni pentru a numi persoana care il va inlocui pe presedintele director general Carlos Ghosn, aflat in prezent in arest. Sarcina să anunţă una dificilă în condiţiile în care principalul acţionar…

- Costin Georgescu a declarat, joi noapte, la Romania tv, ca proiectul de lege prin care UDMR a cerut autonomie speciala este gandit in afara granițelor țarii. "Problema este foarte grea și vine atunci cand sarbatorim 100 de ani pentru aceasta țara. Se știe clar ca nu vor fi acceptate de niciun…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Gerul este tot mai mare în Moldova, iar, odata cu el, probabil și marasmul. Doar așa, dar și prin atitudinea iresponsabila fața de propriile obligații, poate fi explicata situația care s-a creat la gradinița nr. 184 din sectorul Ciocana al Capitalei. Parinții…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Gerul este tot mai mare în Moldova, iar, odata cu el, probabil și marasmul. Doar așa, dar și prin atitudinea iresponsabila fața de propriile obligații, poate fi explicata situația care s-a creat la gradinița nr. 184 din sectorul Ciocana al Capitalei. Parinții…

- Premierul Viorica Dancila spune ca nu este nicio problema in faptul ca remanierea guvernamentala are loc cu putin timp inainte de preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, avand in vedere ca fiecare ministru nou venit in Guvern va prelua din mers pe domeniul sau "dosarele…

- Cei puțin 12 oameni și-au pierdut viața in Sicilia din cauza vremii severe. La nivelul Italiei, 30 de persoane și-au pierdut viața in urma inundațiilor și a alunecarilor de teren care au produs pagube uriașe in intreaga țara. Inundațiile provocate de ploile torențiale au facut ravagii in Sicilia. 12…

- Peste un milion de pelerini sunt așteptați la Sarbatorile Iașului. Atenție! Pelerinii pot aduce la Iași pesta porcina africana. Autoritațile sunt deja in alerta. Autoritațile ieșene sunt in alerta! Pelerinii pot aduce la Iași pesta porcina africana. Mai sunt doar cateva zile pana la sarbatoare cea mai…

- Artistul hip-hop Tudor Sișu, unul dintre inițiatorii proiectului pentru redefinirea familiei in Constituție, a facut declarații despre partidul aflat la guvernare. Tudor Sișu, solistul trupei La familia, a acordat un interviu pentru Mediafax in care a afirmat raspicat ca nu este un susținator al PSD,…