- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…

- Cel putin 12 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma inundatiilor produse in apropierea orasului Palermo, pe Insula italiana Sicilia, afirma surse citate de postul RAI News. Noua persoane din doua familii au murit dupa ce o viitura a afectat o zona situata intre localitatile Altavilla Milicia…

- Cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite, vineri, in urma unei scurgeri de monoxid de carbon intr-o centrala electrica aflata in provincia Gansu din nord-vestul Chinei, a relatat agentia Xinhua, citata de Reuters.

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise si 44 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din sudul Chinei, iar soferul a atacat oamenii cu un cutit si cu o lopata cautand "razbunare pe societate" pentru condamnari penale anterioare, a anuntat joi guvernul local, relateaza Reuters.

- Trei persoane au murit, patru au fost ranite si alte cinci sunt date disparute, in urma unei explozii la o fabrica de armament din orasul Dzerzhinsk din Rusia, au transmis vineri autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…