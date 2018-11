Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat luni atacul comis in timpul unei parade militare din orașul iranian Ahvaz, in urma caruia cel puțin 25 de persoane au murit, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.Consiliul a emis un comunicat prin care susține…

- Atac armat chiar in timpul unei parade militare! Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost ranite in incident. Atacatorii au deschis focul intr-un parc in apropierea paradei, ei fiind imbracati in uniforme militare.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.

- Cel putin trei persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce atacatori imbracati in mariachi au tras focuri de arma intr o zona turistica din Ciudad de Mexico.Din primele informatii despre atacul armat din Mexic, politia locala a anuntat ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite,…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…