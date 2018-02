Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Mai mulți indivizi inarmați au deschis focul fara mila sambata dimineața in fața unui club aglomerat. In urma atacului, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte șase au fost ranite și se afla la spital.

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Cel putin 15 persoane au fost ranite luni in metropola australiana Sydney, dupa ce un tren s-a izbit cu putere de tampoanele de franare amplasate la capatul liniei de cale ferata din gara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul national. 40 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmit sambata dpa si Reuters. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel puțin 25 de persoane au murit în Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri înalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea îngusta, cunoscuta drept „Întorsura diavolului” din…

- Brazilia a retrait luni, 1 ianuarie, un capitol negru al inchisorilor sale dupa ce cel putin noua persoane au murit si alte 14 au fost ranite intr-o confruntare intr-un penitenciar din statul Goias, incident petrecut la implinirea unui an de ...

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Un atentat sinucigas comis duminica in timpul unei inmormantari in orasul afgan Jalalabad a provocat moartea a cel putin 15 persoane si ranirea altor 13, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba, la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul, informeaza site-ul postului BBC.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP, citat de antena3.

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- 12 persoane au murit, iar 18 au fost ranite, marti, in statul mexican Quintana Roo, dupa ce soferul unui autocar care transporta 31 de pasageri catre o zona arheologica a pierdut controlul autobuzului, relateaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi ...

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Cel putin 25 de migranti au murit dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat astazi in Marea Mediterana, informeaza HotNews.ro. Supravietuitorii au fost dusi in portul Tripoli din Libia. Aceasta tara reprezinta principalul punct de plecare pentru majoritatea migrantilor africani care ...

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Atac sinucigaș intr-o moschee din Nigeria. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, marți dimineața in orașul Mubi din nord-estul țarii. Atentatul este cel mai grav care lovește Nigeria in acest an, scrie Reuters. Abubakar Othman, un purtator de cuvant al poliției din statul Adamawa, a declarat…

- Cel putin 50 de persoane au murit în urma unui atac sinucigas ce a avut loc, marti, într-o moschee din orasul nigerian Mubi, a declarat un reprezentant al Politiei, informeaza BBC News Online. Atacul a fost comis de catre militantii organizatiei teroriste Boko Haram, care a mai…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. 'Deocamdata avem cel…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters, potrivit antena3.ro.

- Un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune, in zbor, cu un elicopter, vineri, in apropiere de orasul Londra. Cel putin trei persoane au murit, afirma surse citate de presa britanica, potrivit Mediafax.ro.

- Un cutremur puternic a lovit duminica nordul Irakului, provocand daune in satele de peste granita de Iran, unde televiziunea de stat a comunicat ca cel putin sase persoane au fost ucise, informeaza Reuters.