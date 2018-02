Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un oficial al...

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Unsprezece persoane au murit si alte 44 au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce un autocar s-a izbit de copacii de pe marginea soselei, la trei kilometri de orasul Eskisehir, relateaza presa din Turcia, citata de News.ro. Potrivit agentiei Anadolu, autocarul, care apartine companiei Kartallar Gezi,…

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale, citate de site-ul de stiri Milenio.com.

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN3, la ieșirea din localitatea Viișoara. Cel puțin o victima este incarcerata, un ranit in stare de coma și alte doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, in urma coliziunii dintre doua autoturisme.

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' incepand de vinerea trecuta, a declarat pentru AFP Soumaya Beltifa, referindu-se la luptele dintre rebelii houthi și foștii lor aliați și adversari, partizanii ex-președintelui Ali Abdallah Saleh, care a fost ucis luni. Primele incidente au izbucnit…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Un teribil accident de circulație a avut loc azi, 27 noiembrie, in localitatea maramureșeana Oncești. La ieșirea inspre Vadu Izei, autocarul cu care circulau mai mulți calatori a fost implicat intr-un accident. Firma de transport persoane, opereaza și pe raza județului Satu Mare. La aceasta ora nu știm…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Cel putin 184 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bomba si armat la o moschee din nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena.

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- IMAGINI CUTREMURATOARE: Cel putin 400 de morti si peste 2.500 de raniti in urma unui cutremur de 7,3 grade Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs la granita dintre Iran si Irak, bilantul aratand ca cel putin 400 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 2.800 de oameni au fost raniti. Echipele…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite in urma unui accident produs miercuri seara pe drumul national 21, in judetul Calarasi, unde un autoturism care a intrat in depasire s-a ciocnit frontal pe contrasens cu un microbuz. In accident au fost implicati membri din staful echipei…

