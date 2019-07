Cutremurul s-a produs la scurt timp dupa ora 18:00 locala (09:00 GMT) duminica, in nordul Arhipelagului Molucelor, la o adancime de 10 kilometri, provocand panica in randul locuitorilor care s-au refugiat in zonele mai inalte.



Epicentrul seismului fost stabilit la aproximativ 165 de kilometri sud de Ternate, orasul principal al provinciei Molucele de Nord.



Doua femei au fost ucise in momentul prabusirii unor imobile si "mai mult de 2.000 de persoane au fost evacuate", a declarat Agus Wibowo, purtatorul de cuvant al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor.



Locuitorii…