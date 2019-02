Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si alte patru sunt date disparute sub daramaturi dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, a anuntat canalul turc de televiziune NTV, citat de Reuters si Xinhua. Potrivit sursei, tragedia s-a intamplat in cartierul Kartal, situat in partea asiatica…

- Cel putin șapte persoane au murit in urma exploziei produse luni dimineața intr-un bloc de locuințe din sudul Rusiei, iar alte aproximativ 40 ar putea fi prinse sub daramaturile imobilului care s-a parbușit parțial, scrie Reuters.

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

- Prabusirea unui aparat de zbor militar in Istanbul a curmat patru vieti. O singura persoana a supravietuit accidentului de elicopter. Toate victimele sunt soldati. Elicopterul s-a prabusit in centrul orasului Istanbul, mai exact in cartierul Sancaktepe, potrivit site-ului BBC. Din cate se poate vedea…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar o alta a fost ranita, in urma prabusirii unui elicopter militar intr-o zona rezidentiala din orasul Istanbul, informeaza site-ul agentiei de stiri Anadolu.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost date disparute, luni, dupa o alunecare de teren care a distrus partial un drum care trece printr-o cariera de marmura in sud-estul Portugaliei, au anuntat serviciile de urgenta, scrie agerpres.ro.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci sunt date disparute in statiunea Nha Trang, sudul Vietnamului, dupa ce o furtuna tropicala a lovit zona de coasta, au declarat luni autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului. Cea mai recenta actualizare…