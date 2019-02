Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua persoane sunt date disparute in Creta dupa ce masina in care aflau a fost maturata de pe drum de o viitura, a informat luni televiziunea de stat ERT, citata de DPA Cei patru pasageri erau membrii aceleiasi familii, a indicat sursa citata. Salvatorii au descoperit doua corpuri in dimineata zilei de luni si continua cautarile in cazul celorlalti pasageri ai vehiculului. Accidentul a avut loc in apropiere de satul Tymbaki, din partea de sud a insulei, in urma unei furtuni insotite de ploi puternice. Viiturile se soldeaza adesea cu victime in…