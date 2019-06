Cel puțin doi imigranți au murit și alţi 25 au dispărut în largul coastei vestice a Libiei Cel puțin doi imigranți au murit și alte 25 de persoane au disparut dupa ce barca gonflabila în care se aflau s-a scufundat în largul coastei vestice a Libiei, a declarat duminica un purtator de cuvânt al pazei de coasta, potrivit Reuters preluat de Mediafax. Un total de 73 de imigranți au fost salvati de o patrula de coasta la aproximativ 22 de km de orașul Qarabulli, aproximativ 49 km est de capitala Tripoli, a declarat purtatorul de cuvânt Ayoub Qassem. Trupurile unei femei și ale unui copil au fost recuperate, a adaugat el. Printre imigranți se numara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paza de Coasta din Libia a salvat zeci de imigranti extracomunitari care pluteau in deriva in sudul Marii Mediterane, relateaza agentia de presa ANSA. "Au fost salvati 61 de imigranti care se aflau la bordul unei ambarcatiuni la circa 60 de kilometri nord de Tripoli", a comunicat Paza de Coasta…

- O tragedie de proporții s-a soldat cu moartea a peste 70 de persoane. Migranții plecasera spre Europa, dar barca lor s-a scufundat. Potrivit celor 16 supraviețuitori, barca a plecat din Zuwara, Libia, și se indrepta spre Italia. In Libia, situația este foarte tensionata, razboiul dintre taberele rivale…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa, potrivit Agerpres. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti.…

- Paza de coasta a Libiei a oprit 113 de imigranți care încercau sa ajunga în Italia în ultimele doua zile, au informat Națiunile Unite, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Coasta de vest a Libiei reprezinta unul din principalele rute folosite de imigranți…

- Comentand intensificarea luptelor din apropierea capitalei libiene Tripoli, cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie in editorial sau de marti ca dezacordurile din Europa ii faciliteaza Rusiei obtinerea unui avantaj strategic, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Tensiune…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a condamnat atacul aerian de luni care a vizat singurul aeroportul Mitiga din Tripoli, singurul funcțional din capitala Libiei, și a facut apel la încetarea confruntarilor, scrie Mediafax, citând BBC.Zborurile de pe aeroportul Mitiga au fost suspendate…

- Consiliul de Securitate al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu activitatea militara de lânga capitala Libiei, Tripoli, avertizând ca aceasta amenința stabilitatea țarii și a cerut trupelor Armatei Naționale Libiene (LNA) comandate de Khalifa Haftar sa opreasca toate…

- Comandantul fortelor ce detin controlul in estul Libiei, Khalifa Haftar, le-a ordonat joi trupelor sale sa se indrepte catre capitala Tripoli, impingand catre un nou nivel periculos conflictul sau cu guvernul libian recunoscut pe plan international, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Haftar…