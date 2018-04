Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters. La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Angajati YouTube au anuntat prezenta unui tragator activ. Un angajat a scris…

- Cel putin o suta de persoane, printre care numerosi copii, au fost ucisi si raniti luni in bombardamentul intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice (madrasa) in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor disponibile elaborate de surse spitalicesti si de securitate, informeaza marti…

- Un atac al grupari teroriste Biki Haram s-a soldat cu numeroase victime la Maiduguri. Bilantul preliminar indica 18 morti si 84 de raniti.Maiduguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist.

- Cel putin zece oameni au murit, iar sase au fost raniti intr-o localitate din India, dupa ce hotelul in care se aflau s-a prabusit. Potrivit autoritatilor, tragedia s-a produs dupa ce o masina a derapat si a intrat in plin in cladire.

- Cel putin 8 palestinieni au murit si alti 350 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s-au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente.

- Atentat TERORIST de ultima ora soldat cu 20 DE MORTI si 55 DE RANITI langa un STADION Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentatul a avut loc la intrarea…

- Accident rutier grav in Filipine. Cel puțin 19 oameni au murit, iar alți 17 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie.Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt internate in stare grava.

- Un elev care a impuscat si ranit alti doi elevi la liceu din Maryland marti dimineata a murit in urma unui schimb de focuri cu ofiterul de securitate al campusului, a anuntat seriful regiunii, scrie Reuters. Elevul, care nu a fost identificat deocamdata, a impuscat un elev si o eleva la liceul Great…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un membru al gruparii talibane s-a sinucis cu o bomba la un sediu al politiei, aflat la o periferie a orasului pakistanez Lahore, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Persoanele ucise in atacul comis vineri la Universitatea Centrala din Michigan sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press. Autoritatile considera ca autorul atacului...

- Cel putin o persoana a murit, iar alte patru au fost ranite in urma unui atentat sinucigas cu bomba comis vineri in capitala afgana Kabul, au informat oficiali ai Guvernului, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite intr-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvant al autoritatilor…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel putin o persoana a murit si alte sapte sunt ranite, scrie digi24.ro.Potrivit politiei, atacatorul despre care nu au fost oferite detalii deocamdata, a fost arestat.

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Incendiu violent intr-un centru de recreere din orașul portughez Tondela. Cel puțin opt oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniți, dupa ce un reșou defect ar fi luat foc.Flacarile s-au extins rapid, inainte ca oamenii sa-și dea seama și sa iasa din cladire.

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

