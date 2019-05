Cel putin cinci persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 produs duminica in sud-vestul Panama, in apropiere de granita cu Costa Rica, relateaza AFP si Reuters. Cutremurul s-a produs la 7 kilometri sud-est de Plaza de Caisan, Panama, la o adancime de 37 de kilometri, a precizat USGS. Autoritatile din Panama au afirmat ca nu a fost emisa alerta de tsunami. Cinci persoane au fost ranite in urma cutremurului, a declarat Serviciul National de Protectie Civila (Sinaproc). Doua cladiri de locuinte s-au prabusit si alte doua au fost deteriorate, potrivit aceleiasi surse. Institutul…