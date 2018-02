Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- Mai multi cetateni rusi au murit in cursul luptelor de saptamana trecuta din estul Siriei, unde coalitia coordonata de SUA a bombardat forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat organizatii din

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite luni in metropola australiana Sydney, dupa ce un tren s-a izbit cu putere de tampoanele de franare amplasate la capatul liniei de cale ferata din gara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Cel puțin 25 de persoane au murit în Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri înalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea îngusta, cunoscuta drept „Întorsura diavolului” din…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Un atentat sinucigas comis duminica in timpul unei inmormantari in orasul afgan Jalalabad a provocat moartea a cel putin 15 persoane si ranirea altor 13, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru a stinge focul, care a izbucnit la etajul 3 al cladirii si s-a extins la cel de deasupra, angajatii unui call center ramanand blocati. Sansele lor de supravietuire erau "zero", a declarat viceprimarul orasului, Paolo Duterte. Presedintele Rodrigo…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Alerta in Australia! O masina 4x4 a intrat in multime, intr-o statie de tramvai, lovind cel putin 15 oameni, in centrul metropolei australiene Melbourne. Potrivit celor mai noi informatii, doi suspecti au fost arestati. Unul este soferul masinii, al doilea este un barbat care a fugit din autoturism…

- 12 persoane au murit, iar 18 au fost ranite, marti, in statul mexican Quintana Roo, dupa ce soferul unui autocar care transporta 31 de pasageri catre o zona arheologica a pierdut controlul autobuzului, relateaza Reuters.

- Furtuna tropicala Kai-Tak a declansat, duminica, mai multe alunecari de teren in estul statului Filipine, in urma carora cel putin 26 de persoane au murit, iar alte 23 au fost date disparute, au anuntat autoritatile citate de site-ul france24.com.

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Conflictul armat din estul Ucrainei, început în aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua, preluata de AGERPRES. În raportul 'Nevoile…

- Cel putin 16 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in urma unui puternic ciclon care a devastat India si Sri Lanka, au anuntat vineri autoritatile din cele doua tari, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Ciclonul Ockhi a ucis noua persoane in India si sapte persoane in Sri Lanka,…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Atentatul a avut loc langa o piața din orașelul irakian Tuz Khurmatu, in care locuiește populație araba, kurda și turkmena, informeaza Al Jazeera.Tuz Khurmatu este o localitate disputata de guvernul irakian și guvernul regional kurd.Acest oraș a fost supus unor ciocniri violente,…

- Atac sinucigaș intr-o moschee din Nigeria. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, marți dimineața in orașul Mubi din nord-estul țarii. Atentatul este cel mai grav care lovește Nigeria in acest an, scrie Reuters. Abubakar Othman, un purtator de cuvant al poliției din statul Adamawa, a declarat…