Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit miercuri dimineata si alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte peste 30 au fost ranite, intr-un atac sinucigas la un miting electoral din provincia afgana Nangarhar, au anuntat autoritatile. ISIS a revendicat atacul, scrie Reuters.

- Cel putin 32 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza Reuters, potrivit rtv.net.Cel putin 37 persoane au murit in statul Carolina de Nord si inca sase, in Carolina de Sud.

- Cel putin 35 de persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Cel puțin 17 persoane au murit, duminica, in Sudanul de Sud, unde un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul Internațional Juba in orașul Yirol s-a prabușit, a declarat ministrul de stat Taban Abel pentru Reuters.

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.