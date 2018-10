Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata marti seara in regiunea Sant Llorenc de pe insula spaniola Mallorca in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale, au anuntat serviciile de urgenta citate miercuri de Reuters.



In imaginile publicate pe retelele de socializare pot fi vazute masini luate de torentii de apa maronie care au maturat strazile inguste.



Alte cel putin douasprezece persoane sunt in continuare date disparute in urma ploilor torentiale, potrivit informatiilor prezentate de media locale, cifra neconfirmata de serviciile de urgenta.



Guvernul…