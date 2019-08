Stiri pe aceeasi tema

- Busculada la un concert al rapper-ului Abderraouf Derradji, cunoscut drept Soolking. Busculada a avut loc joi seara la intrarea pe un stadion din Alger, unde mii de persoane s-au adunat pentru a asista la concetul susținut de artistul Soolking. In urma incidentului, cinci persoane și-au pierdut viața.…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, în urma unei busculade care s-a produs joi seara la intrarea pe un stadion din orașul Alger, unde se desfașura un concert rap, informeaza site-ul de știri Sputnik, citat de Mediafax. Potrivit informațiilor, trei barbați și…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar in care se aflau medici a cazut intr-o prapastie, in nordul Boliviei, anunta autoritatile, citate de site-ul cotidianului Le Figaro.Accidentul s-a produs in zona Charazani, la circa 250 de kilometri nord de orasul…

- Noapte de cosmar in Coreea de Sud. Prabusirea partiala a unui club de noapte foarte aglomerat a dus la moartea a 2 oameni si la ranirea a cel putin 10. Printre raniti se numara sportivi straini care participau la Campionatul Mondial de Sporturi Acvatice.

- Cel putin 33 de persoane au murit joi intr-un incendiu la un studio de animatie din Kyoto care a fost provocat de un individ ce a patruns in interior, a stropit cu un lichid inflamabil si i-a dat foc, sustin autoritatile, relateaza dpa.

- Sase persoane au fost ucise intr-un accident de autobuz duminica in republica autonoma rusa Baskortostan, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Cel putin 13 persoane, inclusiv copii, au fost ranite cand autobuzul care transporta 39 de pasageri a iesit…

- Un copil se numara printre cei cinci oameni ucisi. Alte cateva persoane au fost ranite, a declarat un voluntar din cadrul acestui grup de prim ajutor care opereaza in zonele aflate in mainile insurgentilor. Spitalul si mai multe ambulante au fost puternic avariate.Organizatia…

- Cel puțin 30 de persoane, inclusiv trei copii, au murit, vineri, dupa ce o casa, folosita ca fabrica de chibrituri, a luat foc in Sumatra de Nord, Indonezia, potrivit autoritaților locale, relateaza AFP.