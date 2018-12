Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevii din sudul Serbiei, taindu-l in doua și provocand moartea a cinci persoane, transmite poliția locala citata de BBC News. Zeci de persoane au fost raniți și doi adolescenți sunt in stare foarte grava dupa accidentul produs vineri dupa-amiaza, langa…

- Vremea rea aduce moarte si suferinta pe soselele din Europa. In Elvetia, un autocar a derapat si s-a ciocnit de un parapet, iar in Serbia un altul a derapat si a iesit in decor. In urma celor doua accidente sunt 4 morti si 76 de raniti.

- In accident au fost implicate 31 de autoturisme si, potrivit agentiei Xinhua, cel putin 14 persoane si-au pierdut viata, iar 27 au fost ranite. Potrivit datelor preliminare, un sofer de camion a pierdut controlul volanului si a lovit mai multe autoturisme, provocand uriasul carambol. Tragicul…

- Catastrofa s-a produs in intr-un tunel din mina unde minerii au fost blocati in urma unor caderi de pietre peste 22 de muncitori. Tragedia s-a produs in data de 20 octombrie, potrivit agentiei de stiri China Noua. aceleiasi surse. Mina era exploatata de grupul Longyun Coal, situat in Yuncheng,…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 27 au fost ranite intr-un ciocnire in lant produsa marti dimineata pe autostrada E-75 din Serbia, a relatat postul de televiziune RTS, citand politia sarba, transmite dpa. Zeci de automobile, camioane si autocare au fost implicate intr-un carambolaj pe autostrada…

