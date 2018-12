Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin 40 de locuinte au fost afectate de deflagratie si de incendiul care a urmat in noaptea de vineri spre sambata. Echipe de salvare se aflau, sambata dimineata, la locul exploziei, numeroase persoane fiind evacuate din zona. Cauza exploziei nu este cunoscuta, sustin autoritatile…

- Un om a murit si cel putin cinci au fost raniti dupa ce un tren a deraiat in Spania, la 40 de kilometri nord vest de Barcelona, transmite Digi24.ro. Accidentul a avut loc la ora locala 6 si 15 minute. Potrivit presei locale, au sarit de pe sine doua dintre cele 6 vagoane ale garniturii.Compania feroviara…

- Cel puțin patru militari au murit, iar alți aproximativ 20 au fost raniți, in urma unei explozii "accidentale", care a avut loc vineri intr-un depozit de armament din provincia Hakkari, a declarat sambata președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.

- Noua persoane si-au pierdut viata, iar alte cel putin 30 sunt cautate in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de taifunul Yutu care a lovit nordul Filipine, au anuntat miercuri reprezentantii Agentiei pentru gestionarea dezastrelor.

- Inundatii puternice au afectat regiunea Mandailing Natal din Sumatra de Nord, dupa ploi torentiale, fiind distruse peste 20 de case. Seful politiei din Mandailing Natal, Irsan Sinuhaji, a declarat, pentru Reuters, ca echipele de salvare cauta posibile alte victime. “Guvernatorul regiunii…

- Statul Haiti a fost zguduit de un seism puternic sambata in jurul orelor 20:10 (duminica, 00:10 GMT), inregistrandu-se cel putin 10 morti si zeci de raniti, titreaza BBC. Sunt pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP. Astfel, autoritațile se așteapta…

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia a crescut, potrivit autoritatilor. Cel putin 832 de oameni au murit si 540 sunt raniti. Membrii echipelor de interventie actioneaza in toata zona de coasta pentru a gasi eventuali supravietuitori.