- Cel putin 84 de persoane au murit si alte 276 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orasul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Reuters.

- Echipele de salvare continua sa caute supravietuitori in cazul spargerii unui baraj minier din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, in urma careia 58 de persoane au murit, iar alte peste 300 sunt date disparute, potrivit celui mai recent bilant comunicat de autoritati.

- O alerta a fost lansata duminica la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, cu privire la riscul unei ruperi iminente a unui al doilea baraj minier, in urma catastrofei care s-a soldat cu cel putin 37 de morti si aproximativ 300 de persoane date disparute vineri, relateaza AFP.

- Cerul era degajat la inceputul zilei, iar mai multe averse au avut loc dupa-amiaza (ora locala), formand balti mari pe vaste intinderi de noroi ce acopera vegetatia, de obicei luxurianta, la Brumadinho, in statul Minas Gerais. Intr-o imagine surprinsa de un fotograf AFP, o vaca era blocata in noroi…

- Cel putin noua persoane au murit in urma ruperii unui baraj al gigantului minier Vale in Brazilia, insa bilantul ar putea creste in mod considerabil, dupa ce aproximativ 300 de persoane au fost date disparute sambata, iar sansele de a gasi supravietuitori sunt considerate minime, relateaza AFP.

- Mai multe persoane au murit în Brazilia, dupa ce s-a rupt un baraj minier din Brumadinho, un oraș din statul Minas Gerais (sud-est), a spus vineri un șef al pompierilor pentru AFP, fara sa precizeze un bilanț precis. În 2015, ruperea unui baraj minier a provocat moartea a 19 persoane…

