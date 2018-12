Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispera participantii la o manifestatie impotriva pactului ONU privind migratia, care s-a desfasurat duminica la Bruxelles, dupa ce protestatarii au inceput sa arunce cu pietre si au incercat sa patrunda in sediul Comisiei Europene.

- Italia mai are putin timp la dispozitie sa isi modifice proiectul de buget pentru 2019 si sa evite masuri disciplinare din partea Uniunii Europene, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, in timpul unei audieri parlamentare la Strasburg, transmite Reuters.

- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate, sambata, la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ”vestelor galbene” din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia ...

- Poliția franceza a tras sambata cu gaze lacrimogene, grenade paralizante și tunuri de apa in protestatarii "veste galbene" ce incercau sa sparga cordoanele de securitate de la Palatul Elysee inaintea unei a treia manifestanții impotriva scumpirii costului vieții din Franța, transmite Reuters.

- Poliția franceza a arestat cinci barbați și o femeie, toți dintr-un grup de extrema dreapta, suspectați ca ar fi planuit un atac asupra președintelui francez Emmanuel Macron, a spus un oficial apropiat investigației, relateaza Reuters.

- Poliția rusa a reținut aproape 60 de oameni la Moscova și St. Petersburg in timpul unor proteste neautorizate impotriva cercetarii penale a zece adolescenti ruși acuzați de extremism. In capitala rusa, protestul a avut loc in fața Serviciului Federal de Securitate (FSB). La St. Petersburg, printre cei…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite in SUA dupa ce un planseu s-a prabusit la o petrecere de la Universitatea Clemson, din Carolina de Sud, scrie BBC prluat de news.roPetrecerea de inceput de an a fratiei Kappa Alpha Psi abia incepuse atunci cand podeaua a cedat. Politia a informat ca…

- Cel putin 20 persoane si au pierdut viata duminica in comitatul Schoharie, din statul american New York, dupa ce o limuzina care participa la o nunta a lovit un grup de pietoni, informeaza RomaniaTV.net. Limuzina cobora cu viteza un deal cand s a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr un grup de…