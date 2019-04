Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Sri Lanka a descoperit luni 87 de detonatoare de bombe intr-o autogara, in capitala Colombo, la o zi dupa un val de atentate soldate cu peste 290 de morti si 500 de raniti in tara, relateaza AFP, inforemaza News.ro.

- 'Vreau sa-mi exprim tristetea si apropierea fraterna fata de poporul din Sri Lanka. Sunt alaturi de cardinalul Malcolm Ranjith Patabendige si de intreaga biserica din Colombo. Si ma rog pentru sutele de victime', a spus papa Francisc la incheierea rugaciunii Regina Coeli, care inlocuieste traditionalul…

- "Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat de AFP. De asemenea, fortele de ordine au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca 87 de detonatoare au fost descoperite in…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti, a relatat luni…

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…

- Celula de criza la MAE dupa atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and…