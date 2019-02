Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 84 de persoane au murit, iar alte cel puțin 200 de persoane au fost spitalizate dupa ce au baut alcool de contrabanda in nord-estul Indiei, in statul Assam, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza Reuters.

- Un incendiu uriaș izbucnit intr-un hotel din New Delhi, India, unde se pregatea o nunta, a ucis cel puțin noua persoane. Printre victime se afla și o femeie cu un copil care au incercat sa scape...

- Cel puțin 100 de persoane au murit în doua state din India dupa ce au baut alcool contrafacut, au anunțat luni autoritațile locale, menționând ca este cel mai grav caz de acest gen din ultimii ani, relateaza Mediafax citând Reuters.Decesele au fost înregistrate în…

- Cel puțin 100 de persoane au murit in doua state din India dupa ce au baut alcool contrafacut, au anunțat luni autoritațile locale, menționand ca este cel mai grav caz de acest gen din ultimii ani, relateaza Reuters.Decesele au fost inregistrate in statele Haridwar și Uttarkhand. Persoanele…

- O suta de persone au murit in weekend in India dupa ce au consumat alcool contrafacut, declansand o vasta operatiune a politiei impotriva distileriilor clandestine, au informat luni autoritatile si presa locala, citate de AFP, scrie Agerpres. Numeroase victime raman ...

- O suta de persone au murit în weekend în India dupa ce au consumat alcool contrafacut, declansând o vasta operatiune a politiei împotriva distileriilor clandestine, au informat luni autoritatile si presa locala, citate de AFP și Agerpres. Numeroase victime ramân internate…

- Cel puțin 21 persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Temperaturile au ajuns pana la -30 de grade Celsius in Chicago și -37 de grade Celsius in…

- Cel putin opt persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritatile, relateaza site-ul Mirror.co.uk, citat de Mediafax. Decesele care au legatura cu vortexul polar ...