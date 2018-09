Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 79 de persoane au murit dupa scufundarea joi a unui feribot in lacul Victoria, in Tanzania, a anuntat vineri televiziunea publica TBC, citand guvernatorul provinciei Mwanza, relateaza AFP preluata de Agerpres. "In prezent, bilantul se ridica la 79 de morti", a afirmat guvernatorul…

- Cel puțin 86 de persoane au murit dupa ce un feribot s-a scufundat in Lacul Victoria din Tanzania. Autoritațile din Tanzania au recuperat 86 de corpuri din Lacul Victoria, dupa ce un feribot cu sute de persoane l-a bord s-a scufundat joi dupa-amiaza, au transmis oficialii locali, citați de BBC. Autoritațile…

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters, scrie hotnews.ro.

- Cel putin 44 de oameni s-au inecat joi, dupa ce un feribot s-a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200, scrie Agerpres. Operatiunea de salvare s-a intrerupt pana vineri dimineata, a declarat comisarul…

- Cel putin 42 de oameni s-au inecat joi, dupa ce un feribot s-a scufundat in Tanzania, in lacul Victoria, informeaza Reuters. Potrivit unui oficial local, bilantul victimelor ar putea depasi 200. Operatiunea...

- Cel putin 324 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritați, informeaza agenția de știri Dpa, citata de Mediafax.

- Cel putin 58 de oameni au murit in India din cauza ploilor musonice, care au provocat inundatii in nordul tarii. Meteorologii avertizeaza ca si perioada urmatoare va fi plina de precipitatii abundente.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.