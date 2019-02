Stiri pe aceeasi tema

- "Pericolul de propagare exista in continuare, la o hala metalica din vecinatate. Nu sunt persoane ranite. Nu au fost identificati hidranti, se va alimenta de la operatori economici privati din zona (centre comerciale)", a precizat pentru Agerpres, Daniel Vasile, reprezentantul Inspectoratului pentru…

- Masivul incendiu forestier izbucnit in Insula de Sud a Noii Zeelande ar mai putea arde cateva saptamani, au avertizat luni pompierii, precizand insa ca flacarile s-au indepartat de zonele locuite, ceea ce ar trebui sa permita intoarcerea rezidentilor evacuati, informeaza AFP. Circa 3.000 de locuitori…

- Aproximativ 40 de pacienti ai Spitalului TBC din Radna, judetul Arad, au fost evacuati, vineri seara, dupa ce un incendiu a izbucnit la o casa aflata langa unitatea medicala. Incendiul a fost stins inainte sa se propage la spital.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad,…

- La ora 7.30 a izbucnit un incendiu la o presa de OSB.Incendiul s a extins la acoperisul halei.Putrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, s a intervenit cu 6 autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari din cadrul ISU Brasov, si o autospeciala de la SPSU.La fata locului s au mai…

- Forfota in zona mall-ului din nordul Capitalei, in aceasta dupa-amiaza. Mai multe autospeciale de pompieri au ajuns in zona. Autoritatile au fost alertate despre producerea unui incident intr-unul dintre magazinele din incinta centrului comercial. Potrivit Antena3, din incinta s-ar vedea fum. Oamenii…

- Un incendiu a izbucnit azi, 8 ianuarie, la o casa din județul Satu Mare. Incendiul a izbucnit in jurul orei 16.30, la acoperișul unei case din satul Atea, comuna Dorolt. Flacarile se manifestau violent. Cel care a sunat la 112 a fost un vecin. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere.…

- Un incendiu a izbucnit la sectia maternitate, miercuri seara, fiind al treilea incident de acest gen la Spitalul Judetean Sibiu, in mai putin de doua luni. Focul a fost stins dupa putin timp de angajatii unitatii medicale cu un stingator.

- Pe insula inghețata a Groenlandei a fost observat, recent, un incendiu puternic. Flacarile au izbucnit in apropiere de orașul de coasta Sisimiut. Incendiul a starnit rapid interesul științific, alaturi de...