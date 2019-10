Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare cauta inca persoanele ramase izolate in urma puternicelor inundatii provocate de trecerea taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei sambata seara, soldata cu moartea a circa 70 de persoane, potrivit unui nou bilant publicat marti de postul public de televiziune NHK si citat de…

- Bilanțul taifunului Hagibis care a lovit Japonia și a provocat inundații și alunecari de teren a ajuns la 70 de morți, potrivit unei noi statistici prezentate marți de catre televiziunea publica nipona, NHK, scrie Mediafax, citând Le Figaro. Potrivit informațiilor prezentate de televiziunea…

- Hagibis a atins uscatul sambata seara venind din Pacific, insotit de rafale de vant de circa 200 kilometri pe ora si precedat de ploi torentiale care au afectat 36 dintre cele 47 de prefecturi din tara (in centru, est si nord-est), provocand alunecari de teren si iesirea din matca a mai multor rauri.…

- Sub amenintarea unor noi ploi, zeci de mii de salvatori din Japonia cautau inca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul Japoniei, lasand in urma sa cel putin 43 de morti, informeaza AFP. Hagibis a atins uscatul sambata seara venind…

- Bilantul taifunului Hagibis, care a lovit Japonia la sfarșitul saptamanii trecute, continua sa creasca. Presa nipona a centralizat toate informatiile furnizate de autoritatile locale si a calculat ca pana acum sunt 36 de morți și 16 disparuți.

- Peste 100.000 de salvatori depun eforturi pentru a ajunge la oamenii care au ramas blocati dupa ce ploile torentiale au dus la alunecari de teren si la revarsarea raurilor. Guvernul a anuntat un bilant de 14 morti si 11 disparuti, insa presa japoneza scrie ca au murit cel putin 26 de persoane si ca…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata, potrivit mass-mediei japoneze, in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis, in timp ce 110.000 de membri ai echipelor de salvare se pregateau duminica sa ajute oamenii blocati in urma inundatiilor, relateaza AFP. Locuinte inundate, alunecari…

- Cel putin 19 morti, 140 de raniti si 13 disparuti in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de taifunul Hagibis in Japonia, a informat postul national japonez de radioteleviziune NHK, relateaza agentiile internationale de presa.