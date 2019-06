Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 7 copii sunt dati disparuti dupa ce un vehicul care transporta 29 de persoane a cazut intr-un canal joi in statul indian Uttar Pradesh (nord), a afirmat politia, citata de agentia Xinhua potrivit Agerpres. Potrivit politiei indiene, 22 de persoane au fost salvate din canal si continua…

- Un barbat a cazut intr-un canal descoperit, in Odobești și a fost preluat de pompieri in stare de inconștiența. Gura de canal se afla chiar pe marginea șoselei, astfel ca circulația a fost ingreunata zeci de minute, cat a durat acțiunea salvatorilor. Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, barbatul a…

- Ministrul Educației a fost apostrofat, vineri, de protestatarii care l-au așteptat in fața sediului PSD din Sibiu. Oamenii i-au cerut explicații Ecaterinei Andronescu in privința starii invațamantului din Romania, fiind intrebata daca in Uniunea Europeana „mai exista copii care mor pentru ca au cazut…

- Cel puțin șase persoane - inclusiv patru copii - au murit miercuri intr-un incendiu, intr-un apartament dintr-un complex de locuinte sociale, la Harlem, un incendiu aparent accidental potrivit pompierilor newyorkezi, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Controversata Kim Kardashian,…

- Schimb de focuri dupa atentatele teroriste din Sri Lanka. Cel puțin 15 oameni, inclusiv sase copii, au murit aseara in urma unui raid al fortelor de ordine asupra unor presupusi militanți jihadisti.

- Cel putin 25 de persoane au decedat atunci cand autocarul cu care calatoreau a cazut intr-o rapa, duminica seara in Bolivia, acesta fiind cel mai grav accident rutier din tara sud-americana de la inceputul anului, transmit AFP si dpa.''Suntem in curs de recuperare a corpurilor, avem pana in…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si ale 142 sunt date disparute in urma scufundarii unei ambarcatiuni de pasageri in lacul Kivu din estul Republicii Democrate Congo, a anuntat joi presedintele acestei tari, Felix Tshisekedi, scrie agerpres.ro.

- Cosmina Pasarin este una dintre cele mai ravnite prezențe feminine din showbizz-ul autohton, insa cu toate acestea frumoasa bruneta este singura și nu a mai reușit sa lege o relație de peste doi ani . Cosmina Pasarin, in varsta de 37 de ani, nu numai ca nu se grabește sa ajunga la altar, dar nici nu-și…