Cel puțin 61 de persoane au murit în urma inundațiilor din China Cel puțin 61 de persoane au murit și alte 356.000 de persoane au fost evacuate în urma ploilor torențiale și inundațiilor care au afectat sudul și centrul Chinei saptamâna aceasta, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax.



Peste 9.300 de locuințe au fost distruse și 3,7 milioane de hectare au fost afectate în urma inundațiilor. Pierderile economice sunt estimate la 1.93 miliarde de dolari, conform unui comunicat emis joi de Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgența din China.



Echipele de intervenție au salvat aproximativ 4.300… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

