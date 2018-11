Accident rutier pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta. Barbat, lovit pe trecerea de pietoni

Un barbat a fost lovit in aceasta dimineata pe o trecere de pietoni de pe bulevardul I.C.Bratianu.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 06:30, un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autoturism, pe bd. I.C.Bratianu… [citeste mai departe]