Cel puţin 550.000 de venezueleni au intrat în Peru din ianuarie 2017 Circa 550.000 de venezueleni au intrat in Peru din ianuarie 2017, au anuntat sambata autoritatile care raspund de imigratie, dupa ce au pus capat, la sfarsitul lui octombrie, posibilitatii de intrare pe teritoriul tarii fara pasaport, relateaza AFP.



"In jur de 550.000 de venezueleni au putut beneficia de acest avantaj", a declarat pentru postul de radio RPP Roxana del Aguila, directoarea serviciilor insarcinate cu imigratia, facand referire la permisul de sedere temporara (PTP), care le permite venezuelenilor care au fugit de penuriile si de marasmul economic din tara lor sa munceasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

