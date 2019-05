Majoritatea locuitorilor dormeau in momentul in care focul a cuprins colibele din sat. Cele mai multe victime sunt femei, copii si persoane in varsta, a mai spus Akook. Pentru moment, nu se cunoaste cauza izbucnirii incendiului. Cel putin 14 persoane au suferit arsuri de gradul I, a adaugat oficialul din Sudanul de Sud. Ferme au fost de asemenea distruse de flacari, in incendiu murind si numeroase animale. Zeci de locuitori au fugit in satele vecine.