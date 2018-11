Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit in urma unui incendiu produs vineri pe o platforma petroliera din regiunea Aba din sud-estul Nigeriei, au transmis reprezentantii Companiei Nationale Nigeriene a Petrolului, relateaza Reuters.

- Cel putin 31 de persoane au murit in urma unei alunecari de teren provocate de ploile abundente care au afectat Uganda, a informat vineri un oficial din cadrul Guvernului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit joi in insula Java, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter produs in insulele Java si Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 32 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza Reuters, potrivit rtv.net.Cel putin 37 persoane au murit in statul Carolina de Nord si inca sase, in Carolina de Sud.

- Cel putin 20 de persoane au murit in Mali, dupa ce un camion a cazut intr-un rau din partea centrala a tarii, cel mai probabil in urma cedarii franelor vehiculului, au declarat miercuri reprezentantii guvernamentali, citati de Reuters.

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 16 au fost ranite miercuri dimineata in orasul Mumbai din India, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire rezidentiala de 17 etaje din zona Parel, au anuntat reprezentantii pompierilor, citati de Reuters.