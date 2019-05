Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 45 de persoane au murit si aproximativ 200 sunt date disparute dupa ce o nava care transporta peste 400 de persoane s-a scufundat in lacul Mai-Ndombe din vestul Republicii Democratice Congo, a anuntat guvernatorul provinciei Antoine Masamba, potrivit BBC preluat de mediafaxMajoritatea…

- Incidentul aviatic s-a produs luni, in jurul orei locale 13:00 (ora Romaniei, marti, 0:00). Unul dintre hidroavioane, la bordul caruia se aflau un pilot si zece pasageri, se intorcea la baza dupa un zbor de agrement deasupra parcului natural Misty Fjords. Zece persoane aflate la bordul acestui…

- Trei mineri au murit, iar alti 14 au fost dati disparuti, vineri, in urma unei acumulari de gaze intr-o mina de carbune din estul separatist al Ucrainei, au anuntat serviciile locale de salvare, relateaza AFP.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters. Viiturile din sudul tarii s-au produs dupa cateva zile de inundatii care au afectat mai mult…

- Cel puțin 66 de persoane, inclusiv femei și copii au murit in urma scufundarii unui feribot in apropiere de orașul Mosul din Irak, relateaza BBC. Majoritatea celor aflați la bord erau femei și copii și nu au putut inota, a anunțat șeful agenției de Aparare Civila din Mosul. Echipele de salvare lucreaza…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP. Guvernatorul Sao Paulo, citat de agentia…

- Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata in urma unor tornade care au produs "pagube catastrofale" in statul Alabama din sud-estul Statelor Unite, a declarat un serif local, citat de AFP. "Bilantul a ajuns la 22 de (morti) pe moment. Din pacate, cred ca numarul acestora va continua…

- Cel putin trei persoane au murit si zeci de persoane au fost date disparute miercuri dupa prabusirea cu o zi inainte a unei mine de aur ilegale in Indonezia, au anuntat autoritatile, relateaza AFP. Echipele de salvare se aflau la locul accidentului produs in regiunea Bolaang Mongondow, in nordul arhipelagului…