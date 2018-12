Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc luni in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, fiind urmata de focuri de arma, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane.Un vehicul-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 50 au fost ranite dupa ce un atacator s-a aruncat in aer intr-o moschee dintr-o baza militara din estul Afganistanului, au transmis vineri oficialii locali, citați de Reuters.Momentan, nicio grupare terorista nu a revendicat atacul, scrie mediafax.ro.…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 70 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunți din capitala afgana Kabul, a informat marți Ministerul de Sanatate, relateaza site-ul agenției Reuters.Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, scrie mediafax.ro.…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde se reunisera ulema pentru a celebra in aceasta…

- Cel putin 40 de persoane au murit si peste 60 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis marti, la Kabul, la o reuniune religioasa care celebra nasterea profetului Mahomed, au anuntat responsabili locali citati de AFP, dpa si Reuters. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde…

- Un elicopter militar, care transporta mai multi oficiali afgani de rang inalt, s-a prabusit miercuri in provincia Farah din vestul Afganistanului, in urma incidentului decedand toate cele 25 de persoane aflate la bordul aeronavei, informeaza agentia Reuters.

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…